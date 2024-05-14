Росія відкрила новий фронт на Харківщині і може готувати новий наступ, - AP

Українські командири побоюються, що подібний сценарій можливий у сусідній Сумській області.

Російський напад на Харківську область відкрив новий фронт, відволікаючи українські сили від гарячого Донбасу.

Як пише Associated Press, у понеділок російські війська вели інтенсивні бої з українськими воїнами навколо Вовчанська, чинивши більший тиск на виснажені сили Києва.

Стрімке просування росіян

Відновлений північно-східний наступ Москви, розпочатий наприкінці минулого тижня, став найзначнішим проривом на кордоні з початку повномасштабного вторгнення. Лише за два дні Москва захопила від 100 до 125 квадратних кілометрів: щонайменше сім сіл.

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Вовчанськ - одне з найбільших міст регіону - став ключовим осередком запеклих боїв, що охопили Харківську область. До понеділка там залишилося лише від 200 до 300 жителів. Російські війська наблизилися з трьох сторін.

Погано побудовані укріплення та тривалий брак боєприпасів уможливили широке просування Росії в цьому районі. Сили Кремля прагнули відволікти українські війська від гарячих точок фронту, поки велика партія нової військової допомоги від США та європейських партнерів не прибуде на поле бою.

Цей період є вікном можливостей для Москви та одним із найнебезпечніших для Києва у дворічній війні. Посилюючи наступальні операції, Росія прагне розтягнути сили України та здійснити прорив. Російські війська стверджували, що захопили ще 90 квадратних кілометрів території, що не було незалежно підтверджено.

"Відкриття нового фронту з двох точок уздовж кордону з Бєлгородською областю було найпростішою тактикою для стримування та відволікання українських сил від важких боїв у Донецькій і Луганській областях, найбільш бажаній нагороді Росії", - пише видання.

"Противник визначив найбільш зручне географічно місце... лінію державного кордону", – зазначив командир батальйону "Ахіллес" 92-ї бригади Юрій Федоренко.

Його підрозділ відправили на північний схід із Донецької області для стабілізації північно-східного фронту. Військовий побоюється, що подібний фронт може відкритися в Сумській області, яка також має спільний кордон з Росією.

Низку сіл, захоплених уздовж сірої зони, де ворожі обстріли перешкоджають будівництву укріплень, московським військам також було найлегше захопити. Українські командири кажуть, що темпи окупантів, швидше за все, сповільняться, коли вони наблизяться до кращих укріплених районів.

Невеликі партії військової допомоги США почали надходити на лінію фронту у вигляді необхідної артилерії. Підрозділ Федорена отримав частину допомоги. Але мине щонайменше два місяці, перш ніж надходження забезпечать потреби Києва для утримання лінії, сказав він. Поки допомога повністю не надійде, Україна не зможе перехопити бойову ініціативу.

"Тепер у них є можливість напасти на нас, а ми не можемо відповісти належним чином. Для досягнення успіху, на мій погляд, у Донецькій і Луганській областях ворогу необхідно було розкинути наші сили оборони. Відповідно, ворог розпочав кампанію саме в Харківській області", - сказав він.

Україна чекає на зброю

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван, міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Сі К’ю Браун розмовляли з міністром оборони Рустемом Умеровим, головкомом ЗСУ Олександром Сирським і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком про ситуацію навколо Харкова.

"Це була детальна розмова про ситуацію на фронті, про можливості, які їм найбільше потрібні, і справжня спроба структурування, щоб сказати: "Доставте нам ці речі так швидко, щоб ми могли ефективно захищатися проти російського нападу", – сказав Салліван журналістам на брифінгу в Білому домі.

Очікується, що найближчими днями адміністрація США оголосить про новий пакет допомоги.

Фронт змінюється

Вторгнення в Харків фактично стиснуло українські сили в регіоні, відтягнувши дорогоцінні резерви від важких боїв у районі Авдіївки та Часового Яру Донецької області, де просування Росії було набагато значнішим і стратегічно важливим. Українські чиновники побоюються, що доля Вовчанська може повторити долю Бахмута та Авдіївки.

Російські війська все ближче наближалися до Вовчанська, а на підступах до міста точилися важкі бої. За допомогою десантно-піхотних підрозділів російські війська намагаються укріпити позиції на трьох напрямках, а українські сили намагаються їх витіснити вогневими засобами. Українське командування характеризує бої як динамічні та складні.

Російські війська поки що закріпилися в селах Стрілеча, Пильна, Борисівка, Красне, Олійникове, Мраковець, Плетенівка, а звідти вели удари під Глибоке, Зелене, Хатище та Бучанськ.

Взяття Авдіївки відкрило Росії шлях для просування глибше в Донецьку область. Якщо Україна не зможе зупинити наступ Москви, це може створити умови для можливого нападу на Харків.

Крім того, це створить "буферну зону" для захисту Бєлгорода, де часті українські атаки бентежать Кремль. У березні Росія оголосила про плани евакуювати близько 9 тисяч дітей з Бєлгородської області, оскільки її постійно обстрілюють.

Російський пропагандист Євген Піддубний нещодавно написав у Telegram, що штурм Харкова ознаменував початок "нового етапу".

"Ми відкидаємо ворога від кордону, знищуємо ворога, щоб позбавити київський режим можливості відносно дешевими ракетами атакувати Бєлгород", - сказав він.

Російський наступ на Харківщину - сьогодні це варто знати

Росіяни нещодавно активізували наступальні дії в Харківській області. Повідомлялося, що супротивникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів. Генштаб Збройних сил України повідомив, що вороги змогли домогтися тактичних успіхів під час боїв за місто Вовчанськ, яке знаходиться недалеко від кордону.

Президент Володимир Зеленський сказав, що українські воїни на Харківському напрямку завдають контрударів, у тому числі під Вовчанськом, і там вже посилено нашу оборону. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка, РФ зібрала на кордоні з Харківською областю близько 50 тисяч окупантів.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов зізнався, що ситуація у Харківській області "на межі" і наближається до критичної.

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