Раніше такі бомби масово скидали на Сирію.

В Росію прибули техніки, що спеціалізуються на бочкових бомбах, якими сирійська армія знищувала міста у країні. Європейські чиновники побоюються, що росіяни можуть готувати подібну кампанію у війні проти України.

Про це пише The Guardian.

Джерела видання у розвідці повідомляють, що в РФ вже кілька тижнів перебувають понад 50 експертів з великими досвідом виготовлення та постачань цієї вибухівки. Вони працюють разом із чиновниками російської армії, а сам факт їхнього візиту може свідчити й про можливу підготовку застосування РФ хімічної зброї.

Бочкові бомби — це контейнери циліндричної форми, заповнені вибухівкою і шрапнеллю. Зазвичай таку вибухівку скидають з гелікоптерів. Бочкові бомби широко використовувала сирійська армія під час війни у країні, однак Башар Асад заперечував такі атаки проти населення.

Сирійська опозиція не могла ефективно відбивати такі атаки через відсутність протиповітряної зброї. Однак ситуація з Україною інша. Сили оборони України здатні зупинити просування ворожих літаків та гелікоптерів, пише газета.

Як повідомляв УНІАН, жорстокими бомбардуваннями мирного Харкова забороненими касетними снарядами керував генерал-полковник армії РФ Олександр Журавльов. У 2016 році він керував однією з найжорстокіших російських операцій у сирійській війні - штурмі Алеппо.

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