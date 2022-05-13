Захопленням Харкова займався генерал-полковник армії РФ, який раніше керував однією з найжорстокіших російських операцій у сирійській війні.

Жорстокими бомбардуваннями мирного Харкова забороненими касетними снарядами керував генерал-полковник армії РФ Олександр Журавльов. У 2016 році він керував однією з найжорстокіших російських операцій у сирійській війні - штурмі Алеппо.

Про це повідомляє CNN на основі аналізу супутникових знімків у співпраці з Центром інформаційної стійкості (CIR) та наземних розслідувань.

Харків піддавався бомбардуванням забороненими касетними боєприпасами з перших днів війни. Окупанти цілеспрямовано били по житлових кварталах, очікуючи захопити місто за кілька днів.

Армія країни-окупанта запускала по житлових кварталах Харкова 300-міліметрові снаряди з касетною головною частиною із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Смерч". Ці снаряди випускають по 72 бойові елементи (до 32 832 осколків) на площі розміром з футбольне поле.

Журналісти CNN відстежили 11 "Смерчів", якими вдарили по Харкову лише 27 та 28 лютого. Вони належали до 79-ї російської реактивної артилерійської бригади, що базується в Бєлгородській області.

Цей підрозділ підпорядковується керівництву Західного військового округу ЗС РФ, а керує ним генерал-полковник Олександр Журавльов.

Військові експерти переконують, що Журавльов - єдиний офіцер, уповноважений віддавати наказ про ракетну атаку "Смерчами" у своєму районі, адже це дорога зброя, вона вимагає "схвалення старшого".

Харківський кат: що відомо про Олександра Журавльова

Олександр Журавльов - 57-річний російський генерал, який отримав звання радянського офіцера у 1980-х роках під час служби у колишній Чехословаччині в складі групи російських військ. Після розпаду СРСР повернувся до РФ.

Журавльов тричі був у Сирії. Під час другого "відрядження" він почав командувати військами РФ в країні. На цю посаду Журавльова поставили на тлі кровопролитних боїв на підступах до східного Алеппо, яке утримували повстанці.

Російський генерал наказав різко посилити атаки РФ на Алеппо і завершити облогу густонаселеного міста. Внаслідок дій росіян загинула велика кількість мирних сирійців. Фактично, Журавльов започаткував в Сирії тактику "оточити, морити голодом, бомбардувати і змусити підкоритися".

Журавльов наказував сипати на Алеппо заборонені касетні бомби. Зафіксовано щонайменше 137 бомбардувань касетні боєприпасами у місті з 10 вересня до 10 жовтня 2016 року. Це на 791% більше, ніж у середньому за попередні вісім місяців.

У грудні 2016 року сирійські повстанці "здалися". Алеппо почав контролювати режим Асада. Сирійський кат Журавльов повернувся в РФ. За операцію в Алеппо Путін прис воїв йому звання героя РФ. Через рік він став командувачем Західного військового округу.

"Результати, яких Журавльов досяг у Сирії, були саме такими, якими хотіли росіяни. Звідси і його наг орода у вигляді найвищої медалі та найвищих посад, які тільки можна отримати", – зазначив працівник Інституту досліджень зовнішньої політики Філіп Василевскі.

"Генерал-полковник Журавльов мав бути опинитися у санкційних списках за свої дії в Сирії. Шкода, що на тому етапі не було жо рсткішої реакції на передбачувані військові злочини, тому що це могло від початку вплинути на українські стратегічні розрахунки Путіна", – додав провідний юрист із прав людини у юридичній фірмі Payne Hicks Beach Метью Інгам.

Як повідомляв УНІАН, за даними американської розвідки, з початку повномасштабної війни українська армія ліквідувала щонайменше 10 російських генералів. Але їх кількість може бути більшою – до 12 осіб.

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