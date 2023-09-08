Частину дронів збити не вдалося.

В ніч проти 8 вересня російські окупанти атакували Одеську область кількома групами ударних БпЛА "Шахед-136/131". Як повідомляє Командування Повітряних Сил, пуски відбувалися з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – ТОТ, Крим). Частину дронів збити не вдалося.

"Усього зафіксовано пуски 20 "Шахедів" у напрямку Одещини. До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 16 "Шахед-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей", – йдеться в повідомленні.

Оновлено (08:55): У прес-службі Сил оборони півдня повідомили, що цієї ночі ударні безпілотники типу "Шахед-131/136" заходили з акваторії Чорного моря на Миколаївщину та Одещину. Силами протиповітряної оборони знищено 16 дронів-камікадзе: 2 - на Миколаївщині, 14 – на Одещині.

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"Уламками збитого безпілотника, спричинено пошкодження нежитлової будівлі та загоряння сухої трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", – запевняють військові.

Атаки по Одещині - це треба знати

Цього тижня російські окупанти п’ять разів атакували Одеську область. Минулої ночі ворог завдав чергового удару по портах на півдні Одеської області. Пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Є постраждалий.

У ніч на 6 вересня російські окупанти завдали дронового удару по Ізмаїльському району, загинула цивільна особа - співробітник агропідприємства. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі - пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури.

4 вересня під час дронової атаки один з ударних БПЛА впав на території Румунії. Румунська влада готує евакуацію мешканців прикордоння, в НАТО стверджують, що атака не була цілеспрямованою.

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