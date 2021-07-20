Українцям на окупованих територіях пропонується "голосувати" в режимі онлайн.

Жителі ОРДЛО, яким незаконно видали російські паспорти, отримають можливість "проголосувати" на виборах депутатів Держдуми РФ в режимі онлайн.

Про це повідомляє "ТАСС", посилаючись на проект постанови Центрвиборчкому РФ.

"На виборах депутатів Держдуми по федеральному виборчому округу в дистанційному електронному голосуванні має право взяти участь громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, який отримав громадянство в спрощеному порядку відповідно до Указу президента РФ від 24 квітня 2019 року номер 183", - йдеться в документі.

"Виборці" з Донбасу також мають бути користувачами російського Єдиного порталу держпослуг з підтвердженим обліковим записом.

Президент РФ Володимир Путін 17 червня підписав указ про призначення виборів до Держдуми восьмого скликання на єдиний день голосування 19 вересня 2021 року. Вони пройдуть протягом трьох днів - 17, 18 і 19 Вересня.

Одночасно з виборами до Держдуми відбудуться вибори глав дев'яти суб'єктів РФ (ще в трьох регіонах вищу адміністрацію обиратимуть депутати заксборів) і 39 регіональних парламентів.

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Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України вважають, що Російська Федерація свідомо руйнує Мінські домовленості шляхом роздачі паспортів жителям Донбасу.

У квітні 2019 року Україна і світова спільнота, зокрема члени Ради Безпеки ООН, засудили рішення РФ ввести спрощений порядок надання російського громадянства українцям на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

За два роки понад півмільйона жителів ОРДЛО отримали російські паспорти.

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Автор: Дмитро Захаров