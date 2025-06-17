Росія вивела всі літаки з ключової авіабази, - ЗМІ

Аеродром Енгельс-2 раптом спорожнів, а супутник бачить лише два муляжі, що імітують контури літаків.

На авіабазі Енгельс-2 у Саратовській області РФ — одному з головних центрів стратегічної авіації Росії — вперше за тривалий час не залишилося жодного літака. Про це свідчать супутникові знімки Sentinel-2 від 15 червня, передає NV.

Авіабаза Енгельс-2 довгий час використовувалась для запуску стратегічних бомбардувальників Ту‑160 та Ту‑95МС під час масованих ракетних атак на Україну, а також в операціях у Сирії. Проте зараз база повністю спорожніла.

"На знімках видно лише можливі фальш-цілі, а не справжні літаки", — зазначив військовий кореспондент Сергій Окунєв.

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Росія ще у 2023 році почала маскувати відсутність літаків, малюючи їхні контури фарбою на бетоні, але метод втратив ефективність.

Після української операції "Павутина", яка 1 червня вдарила по чотирьох російських авіабазах, Москва перекинула основні сили стратегічної авіації на Далекий Схід. Як повідомляють OSINT-аналітики AviVector, щонайменше 7 бомбардувальників Ту‑160 було переміщено до Анадира, Єлізово та Казані, 11 Ту‑22М3 — на Українку в Амурській області, а частину Ту‑95МС — із Енгельса.

"Павутина" вдарила по аеродромах РФ

Як повідомляв УНІАН, Росія ховає свої літаки після операції СБУ під кодовою назвою "Павутина". Це масштабна атака, проведена Україною 1 червня 2025 року по чотирьох ключових авіабазах стратегічної авіації РФ: Оленья (Мурманська область), Бєлая (Іркутська), Дягілєво (Рязанська) та Іваново. Ціллю стали стратегічні бомбардувальники Ту‑160, Ту‑95МС та Ту‑22М3, які використовуються для масованих ракетних ударів по Україні.

Після удару Москва була змушена терміново перекинути значну частину авіації на Далекий Схід. Це суттєво ускладнило логістику та знизило оперативну ефективність дальньої авіації РФ.

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