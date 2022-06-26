Збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять 4 мільярди 300 мільйонів доларів.

Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

"На момент фактичної окупації на цих територіях було близько півтора мільйона тонн зерна, згідно з елеваторними реєстрами. І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації", – зауважив він.

За даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute), додав представник Мінагрополітики, збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять 4 мільярди 300 мільйонів доларів.

"Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру", – зауважив Тарас Висоцький.

У червні у Миколаєві російські війська знищили другий за величиною в Україні зерновий термінал.

Вас також можуть зацікавити новини: