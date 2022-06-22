А до тимчасово окупованого Мелітополя прибув залізничний потяг для перевезення зерна.

В Запорізькій області окупанти розцищають акваторіюБердянського торговельного порту.

Про це йдеться у повідомленні у Запорізькій ОВА.

"Для вивезення зерна, цинічно награбованого з українських запасів, окупанти проводять розчищення акваторії Бердянського торговельного порту. Разом з тим, до тимчасово окупованого Мелітополя відмічено прибуття залізничного потягу для перевезення зерна. Проводиться його завантаження з метою подальшого транспортування до РФ", - зазначається у повідомленні.

Також у Запорізькій ОВА повідомили, що впродовж минулої доби ворог здійснив 42 обстріли позицій українських захисників зі ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.

Крім цього,за добу противник обстріляв цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Таврійське, Новояковлівка.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня стало відомо, що в Запорізькій області Збройні сили України вже отримали військову допомогу від західних партнерів, завдяки чому суттєво покращили свої позиції на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: