Цей удар суперечить нещодавнім обіцянкам президента Росії Володимира Путіна щодо безпечного проходу через Чорне море з українських портів для торгового судноплавства.

Російські окупанти знищили у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні.

Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише CNN.

"Черговий російський ракетний удар, що сприяє глобальній продовольчій кризі. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві", – написав Боррель.

Боррель сказав, що цей удар суперечить нещодавнім обіцянкам президента Росії Володимира Путіна щодо безпечного проходу через Чорне море з українських портів для торгового судноплавства.

"Дезінформація, яку поширює Путін, щоб відкинути звинувачення, стає все більш цинічною", — написав він

За інформацією мера Миколаєва Олександра Сенкевича, 4 червня російські окупанти обстріляли об'єкт інфраструктури. В результаті спалахнули склади із зерновим шротом. Гасіння пожежі тривало аж до 6 червня.

На знімках у соціальних мережах у неділю видно, що термінал охоплений полум’ям. Миколаїв знаходиться поруч із одними з найбільш родючих зернових регіонів України.

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