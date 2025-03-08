Росія масовано вдарила по Одесі: спалахнули масштабні пожежі, в частині міста немає світла

Пошкоджено та зруйновано ангар із сільськогосподарською технікою, чотириповерхову будівлю промислового підприємства, АЗС та автосалон.

Вчора, 7 березня, російська армія завдала масованого дронового удару по Одесі, в місті спалахнули масштабні пожежі, без світла залишилося понад тисячу людей.

Як передає кореспондент УНІАН, пізно ввечері 7 березня було оголошено повітряну тривогу, по місту ворог завдав удару безпілотниками. Тривалий час у різних районах міста було чути вибухи та стрілянину. У соціальних мережах люди повідомили про масштабну пожежу.

Згодом інформація підтвердилася. Зокрема, як повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури, по Одесі відбулася масована атака дронами.

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За даними слідства, 7 березня ввечері збройні сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136". Під атакою були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури міста.

"Пошкоджено та зруйновано ангар із сільськогосподарською технікою, чотириповерхову будівлю промислового підприємства, приміщення АЗС, автомагазин, СТО, автосалон та щонайменше 8 автомобілів. Через атаку ворога без електропостачання залишилось майже півтори тисячі місцевих жителів. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється", - заявили у відомстві.

Наразі правоохоронці документують наслідки атаки. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

У регіональному главку ДСНС також підтвердили, що спалахнули масштабні пожежі - ангару зі сільськогосподарською технікою, будівлі СТО, автомагазину, сонячних панелей, складених на відкритій території, вказаної промислової будівлі тощо.

За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає. Пожежі ліквідовували рятувальники ДСНС, пожежний підрозділ Національної гвардії України, підрозділ Одеської міської ради та добровольці.

Атаки на Одещину - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російська армія кілька діб поспіль атакує Одещину дронами та ракетами. Зокрема, 3 та 4 березня було завдано дронових ударів по Одесі та передмістю. 3 березня внаслідок удару було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, через падіння уламків і вибухових хвиль пошкоджені приватні будинки, бізнес-центр, зупинялася робота трьох районних котелень Одеси. Загалом 3 березня постраждали четверо людей: троє жителів приватних будинків отримали осколкові поранення та перелами кінцівок, людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію.

Ввечері 5 березня знов завдала дронового удару по Одеському району Одещини, в результаті чого без світла залишилося понад десять тисяч місцевих жителів.

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