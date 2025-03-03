Внаслідок обстрілу зупинено роботу трьох котелень.

Ввечері 3 березня російська армія атакувала Одесу та Одеську область ударними дронами, місцеві жителі повідомляють про пожежу.

Як передає кореспондент УНІАН, приблизно о 20:49 в місті оголосили повітряну тривогу. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що для Одеського району існує загроза застосування ударних безпілотників, він попросив жителів перейти в укриття.

Незабаром в місті почалися вибухи. Моніторингові канали повідомили, що велика кількість російських БПЛА рухається з боку Чорного моря на різні райони міста, також дрони помічені в Одеській області. У соцмережах писали, що у деяких районах Одеси почалися перебої зі світлом та "стрибки" напруги.

Одесити, які в момент атаки були в районі пляжу Аркадія, дуже перелякалися, бо бачили багато дронів та не знали, де сховатися. Також місцеві жителі повідомили про пожежу через влучання.

Згодом Кіпер заявив, що внаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру, в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі й котелень. Розгортаються додаткові пункти незламності. Крім того, внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль пошкоджені два приватних будинки та бізнес-центр.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок обстрілу зупинено роботу трьох районних котелень міста:

"Працюємо над тим, щоб якнайшвидше перезапустити процес теплопостачання за допомогою альтернативних джерел живлення… Інформація про постраждалих уточнюється, працює оперативний штаб та міські комунальні служби".

Атаки дронів на Україну

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, використовуючи 83 безпілотні літальні апарати типу "Shahed" та безпілотники-імітатори різних типів. Атаки були здійснені з напрямків Орел, Курськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про збиття 46 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Ще 31 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

Внаслідок цієї атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. У Харкові один з БПЛА влетів у житловий будинок.

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