Раніше США чітко попередили росіян про наслідки такого кроку.

Росія знову заявила про наміри збивати невійськові космічні об'єкти, які допомагають Україні. Раніше у Лаврова з таких же міркувань погрожували збивати комерційні супутники США. Щоправда, далі погроз справа не дійшла.

Представник МЗС РФ Костянтин Воронцов назвав використання таких об'єктів у ході війни з Україною "надзвичайно небезпечною і такою, виходить за рамки нешкідливого використання космічних технологій тенденцією".

"Мова йде про задіяння США і їхніми союзниками компонентів цивільної інфраструктури в космосі, в тому числі комерційної інфраструктури, у військових цілях", - сказав Воронцов.

Росія заявляє, що така діяльність нібито "є опосередкованою участю у збройних конфліктах". "Така "кввазіцивільна" космічна інфраструктура може виявитися законною ціллю для удару у відповідь", - заявив російський чиновник.

Росія погрожує збивати супутники США, але ніяк не наважиться - що відомо

Ще в жовтні Росія погрожувала збивати комерційні супутники США, в тому числі супутники Ілона Маска, через нібито допомогу зі збором даних для ЗСУ. Щоправда, далі погроз справа не дійшла. У США чітко попередили росіян про наслідки такого кроку.

Щонайменше три приватні компанії - Maxar, Planet Labs і BlackSky - знімають з космосу за допомогою своїх супутників російську військову техніку. А стабільний інтернет ЗСУ забезпечує Starlink Ілона Маска. Це лише ті компанії, які допомагають Україні відкрито.

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