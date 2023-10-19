Це озброєння ускладнить забезпечення окупаційних військ та підірве їхню логістику.

Американські далекобійні ракети ATACMS, якими Збройні сили України успішно завдали ударів по аеродромах росіян на окупованій території, "суттєво змінюють правила гри". Тепер ворог змушений відтягувати свої склади та аеродроми ще далі.

В ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що РФ не відмовилася від повної окупації Луганської області і цей напрямок залишається одним з пріоритетним для неї. Однак поява ATACMS ускладнить забезпечення окупаційних військ та підірве їхню логістику.

"Поява такої потужної зброї як ATACMS є суттєвим гейм-ченджером, яким раніше були, наприклад, HIMARS, потім стали Patriot", — наголоси речник.

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За його словами, через наявність у наших захисників цієї далекобійної зброї загарбникам доведеться розтягувати свої склади й командні пункти, що призведе до збільшення часу ухвалення рішень і підльотної дистанції до поля бою. Крім того, вони будуть вимушені витратити час на пошук нових місць для розміщення складів, що призведе до "потужного навантаження на їхню логістичну систему".

Перше використання ATACMS

Вночі 17 жовтня ЗСУ атакували аеродроми росіян у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Були уражені 9 вертольотів, спецтехніка, установка ППО, склади боєприпасів і злітні смуги.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що на озброєнні Сил оборони з'явилися ATACMS і вони себе вже показали. Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео перших пусків цих ракет.

Згодом з'явилися супутникові знімки аеродрому в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

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