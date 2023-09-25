Українська армія продовжує наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямку.

Російські окупаційні війська здійснили чергові спроби наступу одразу на кількох напрямках. Зокрема, на Бахмутському - ворог безуспішно намагався відновити вже втрачені позиції в районі Кліщіївки.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, впродовж минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення з ворогом. Зокрема, на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки росіян в районах східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області.

Водночас, на Авдіївському напрямку українські війська успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, та відбили атаки росіян в районі Авдіївки Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку окупанти безуспішно намагалися наступати в районі Мар’їнки Донецької області, здійснивши 14 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

За даними Генштабу, на Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Зокрема, українські захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах.

На Херсонському напрямку українські війська ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади ворога та успішно б’ють по тилах противника.

За яких умов ЗСУ зможуть домогтися значного прориву на півдні - версія ISW

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що наразі є три умови, за яких українська армія зможе здійснити суттєвий прорив на південній лінії фронту.

На думку експертів, це можливо у разі відсутності у росіян необхідних резервів і бойової потужності для підтримки своєї оборони в західній частині Запорізької області, наявності достатніх сил в українського війська для продовження наступу після виснаження ворога, а також не такого сильного мінування та укріплення російських позицій у порівнянні з тими, що українські сили прорвали.

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