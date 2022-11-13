Руйнування, спричинені обстрілами Дніпропетровщини, незначні.

Ввечері неділі, 13 листопада, окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Також у Запоріжжі спрацювала протиповітряна оборона.

Як повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, російські окупанти обстріляли Мирівську та Марганецьку територіальні громади на Дніпропетровщині.

"Відносно тихий день завершився обстрілами Мирівської і Марганецької ТГ, який здійснили окупанти з протилежного берегу водосховища. Руйнування, спричинені обстрілами, незначні. Люди не постраждали", - зазначив він.

Відео дня

Євтушенко додав, що в межах інших територій району день минув без надзвичайних ситуацій. Водночас він попередив про загрозу артилерійського обстрілу, яка стосується прибережних територій Нікопольського району.

Також звуки вибухів чули у Запоріжжі. В.о. міського голови, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що звуки вибухів, які нещодавно могли чути запоріжці, - це робота Сил нашої протиповітряної оборони.

"Низький уклін українським воїнам за захист. Наші - найкращі!", - написав він.

Обстріли України 13 листопада

До 18:00, за повідомленням Генштабу ЗСУ, російські окупанти завдали один ракетний та шість авіаційних ударів, здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Обстрілів зазнали населені пункти на Бахмутському, Слобожанському, Новопавлівському і Таврійському напрямках.

Зокрема, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Кураховому, одна людина дістала поранення.

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