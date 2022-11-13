Ворожа ракета поцілила у двоповерховий будинок.

Сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Кураховому, одна людина дістала поранення.

Вся вільна територія Донецької області наскрізь прострілюється російською зброєю, тому "прилетіти" може будь-куди і будь-коли, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

"Ракетного удару по Кураховому завдали росіяни сьогодні посеред дня. Одна людина дістала поранення. На щастя, обійшлося без загиблих", - написав він.

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Він зазначив, що ракета влучила у двоповерховий будинок, ударом пошкоджено ще два житлових будинки по сусідству та адмінбудівлю.

Ситуація в Донецькій області під час війни з Росією - найважливіше

Вороги вже не раз обстрілювали населені пункти Донецької області, є багато руйнувань, жертв та постраждалих. Лише в одному Маріуполі через окупантів загинули десятки тисяч осіб.

Українська влада перед початком опалювального сезону запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів регіону.

12 листопада речник Східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Череватий сказав, що найактивніші бойові дії йдуть на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Спікер додав, що там супротивник щодня використовує всі види озброєння й зазнає величезних втрат.

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