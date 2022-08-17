Окупанти хочуть відволікти увагу і звинуватити ЗСУ.

Росіяни готують криваву провокацію в окупованому Мелітополі з метою обвинувачення Збройних сил України.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"Дуже схоже на те, що у Мелітополі русня готує масштабну провокацію. За наказом гауляйтера Є.Балицького місцевим жителям роздають листівки, в яких описано, як потрібно поводитися, щоб врятуватися від HIMARS. Зазвичай такі дії є поверхневим доказом підступних намірів окупантів, мовляв, ми ж вас попереджали", - сказано у повідомленні.

У відомстві додали, що ворог прагне відволікти увагу ЗСУ.

"На тлі повних провалів на всіх "фронтах", повального "куріння у невстановлених місцях", масового дезертирства в збройних силах РФ, зради командирів і начальників, окупант хоче відволікти увагу, здійснивши криваву провокацію і звинуватити ЗСУ", - наголошують у СтратКомі ЗСУ.

Також в Управлінні зазначили, що окупанти не вперше діють підступно.

"Це далеко не перший такий випадок підступних дій ворога, тому ми хочемо застерегти місцеве населення від намагань довіритись москальській пропаганді. ЗСУ ніколи не вело і не буде вести обстрілів місцевого населення!", - йдеться у повідомленні.

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