Також відомі факти мінування автомобілів.

Тисячі кримінальних проваджень були відкриті українськими правоохоронцями за статтею про порушення звичаїв війни.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Поліція порушує окрему справу після кожного виявленого убитого російськими окупантами.

За словами міністра, росіяни залишили після себе багато розтяжок у найнесподіваніших місцях.

"Там, де окупанти проживали, де зупинялися на ніч, вони розставляли розтяжки. Розтяжки розставляли як на входах у будинки, біля парканів, мінувалися (будинки – ред.), де проживали поліцейські, або рятувальники, або військовослужбовці. Вони називали це "сюрпризами". Дійсно, знаходили (розтяжки – ред.) і під касками, і прив’язані до дверей, і, як вже сказав, був випадок, коли знайшли просто у пральній машині: відкриваються дверцята – і відбувається вибух", - поділився Монастирський.

Також відомі факти мінування автомобілів. Монастирський зазначив, що вже є одна загибель цивільного, який просто відкрив багажник свого авто.

Війна Росії проти України

Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об’єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування й катування у низці тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську і Чернігівську області. Наразі обидва регіони повністю зачищені від армії РФ.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

При цьому наступ в районі Донбасу, за інформацією радника глави ОП Олексія Арестовича, вже почався.

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