В результаті перестрілки поранено одного патрульного.

У Новошахтерську Ростовської області чоловік у камуфляжі відкрив вогонь по поліцейських з кулемета.

Як пише Baza, стрілок може бути дезертиром.

ЗМІ пишуть, що патрульні натрапили на чоловіка біля місцевого заводу, коли шукали зниклу жінку. Самі поліцейські були одягнені в цивільний одяг.

Відео дня

На знятих відеореєстратором кадрах видно, що стрілок був у формі військових ЗС РФ. Він якраз йшов дорогою зі зброєю і в балаклаві, коли помітив автомобіль патрульних. Саме тоді і відкрив стрілянину.

Всі виїзди і в'їзди в місто перекрили. На дорогах утворилися великі затори. "Якийсь заміс, взагалі щось люте. Вже і по "зустрічці" лізуть, взагалі байдуже. Люта *уйня", - коментує місцевий мешканець.

В результаті перестрілки поранено одного поліцейського, уточнили в російському МВС. Підозрюваного шукають.

Мобілізація в Росії і провал Путіна на полі бою

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Через відсутність підготовки мобілізовані стали для Путіна проблемою, а не підтримкою. Як писала британська розвідка, саме у зв'язку з поповненням втрат непідготовленими новобранцями наступальний потенціал Росії закінчився. Повідомляють про будівництво окупантами лінії оборони на півдні та сході України.

На тлі наближення краху на полі бою Кремль активізував спроби почати з Україною "діалог" - але знову наполягаючи на своєму ультиматумі щодо "приєднання" Донбасу та Запорізької областей до складу країни. Таким чином Путін бажає "купити" час для підготовки до наступного етапу війни з Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: