Населений пункт Мощун, в якому сталася ця спроба, звільнено.

Російські окупаційні сили у четвер, 10 березня, намагалися форсувати річку Ірпінь, та спроба рашистів провалилася.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook, це сталося у районі населеного пункту Мощун.

"Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ вранці 24 лютого вторглися в Україну. Вони почали бомбардувати низку українських міст. Багато людей були змушені залишити свої домівки у пошуках безпечних місць для проживання.

Спочатку ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, бомби противника не раз падали на Київ.

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 10 березня в нашій країні вже знищено понад 12 тисяч окупантів і багато техніки противника.

Зараз найзапекліші бої йдуть на підступах до Києва, оскільки ворог ніяк не може вторгнутися в столицю.

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