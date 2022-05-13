Окупанти штурмують Рубіжне, Золоте, Нижнє, околиці Сєвєродонецька.

Російські військові кинули всі зусилля, щоб прорвати українську оборону в Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"За добу нарахували проходження двох тисяч одиниць техніки противника", - написав він у себе в Telegram.

За його словами, окупанти штурмують Рубіжне, Золоте, Нижнє, околиці Сєвєродонецька.

"У росіян не виходить побороти українців в бою, тож вони умисно знищують область, перетворюючи її на пустелю. Більшість наших населених пунктів зруйновані на 70%, ті, що знаходяться під окупацією, - ще більше", — наголосив Гайдай.

Він додав, що окупанти ще раз намагаються кинути понтонну переправу через Сіверський Донець.

Раніше повідомлялося, що у Луганській області окупанти за добу зруйнували майже 60 будинків і міст в Рубіжному. Протягом 12 травня російські військові 31 раз росіяни відкривали вогонь у бік житлових масивів Луганської області.

В результаті сім багатоповерхівок пошкоджено в Сєвєродонецьку, одна – в Лисичанську.

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