Тим часом окупанти здійснили висування в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, отримали відсіч та відійшли.

Українські воїни знешкодили ворожу ДРГ на Слов'янському напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано біля Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки. Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку південніше Мазанівки, окупантів виявлено та знешкоджено", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку обстрілював райони населених пунктів Харків, Прудянка, Питомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб’яже, Коробочкине, Базаліївка та Басове.

Окупанти здійснили висування в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, отримали відсіч та відійшли.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Ворог в результаті штурмів 2 серпня має частковий успіх на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Водночас спроби просування противника напрямках Роти-Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбиті. Окупанти з втратами відійшли назад.

Також ЗС РФ вели штурмові дії в напрямку Мінеральне - Авдіївка, успіху не мали, відійшли.

Наступи росіян на Краматорському та Харківському напрямках 2 серпня успішно відбиті.

В результаті точних ракетних ударів ЗСУ по складах окупантів в Херсонській області Росія почала перекидати на південь додаткові підрозділи і зараз зайняла оборонну позицію.

За словами екс-заступника начальника Генштабу, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, РФ могла змінити план наступу на Україну, намагаючись захопити південні області.

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