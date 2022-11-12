Президент РФ навряд чи погодиться вивести війська з України або відійти на рубежі 23 лютого, адже це стане для нього політичним крахом.

Втеча окупантів з правого берега Дніпра на Херсонщині свідчить, що у російського командування ще залишилися крупиці раціональності. Якщо до цього рішення причетний Путін, то він може готувати грунт для переговорів. Однак президент РФ навряд чи погодиться вивести війська з України або хоча б відійти на рубежі 23 лютого. Такий крок стане кінцем його політичної кар'єри.

Згадані висновки присутні в свіжому матеріалі The Washington Post. Журналісти видання анонімно поспілкувалися з бізнесменами і державним чиновником з РФ. За словами останнього, виведення військ з правобережної частини Херсонщини, "означає, що у командування все ще є раціональне мислення". І якщо в цьому рішенні брав участь Путін, то існує "примарна надія, що він готовий до переговорів".

Однак президент РФ, на думку чиновника, не погодиться вивести війська з України. Для нього це стане "масованим політичним ударом", який той може не пережити.

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Як повідомив один з російських бізнесменів, Москва робить ставку на капітуляцію України в зимовий період через бомбардування енергетичної інфраструктури та цивільних об'єктів. Однак у Кремлі немає підтверджень, що цей план обов'язково спрацює.

Інший відомий бізнесмен з РФ висловився на тему переговорів. На його думку, адміністрація Байдена підштовхує Київ до дипломатії. Підприємець послався на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі щодо настання зими і "вікна для переговорів" між протиборчими сторонами. Але західні офіційні особи вже підтвердили, що остаточне рішення буде приймати українське військово-політичне керівництво.

"З військової точки зору трупів багато. Я думаю, він [Путін] готовий до якоїсь угоди", — заявив другий бізнесмен. На думку підприємця, президент РФ, ймовірно, усвідомив, що рішуча військова перемога в Україні неможлива. Однак віддавати анексовані землі кремлівський диктатор теж не захоче.

"Якщо він втратить ще більше територій, це буде для нього повною ганьбою. Це буде кінець для нього особисто. Це буде кінець для нього і в політичному плані", — підсумував бізнесмен.

Переговори Росії та України: остання інформація

Президент Володимир Зеленський 11 листопада дав наступний коментар з цього приводу: "Я не зачиняв двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тією, яка дійсно готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони окупанти".

Того ж дня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав що "досягти цілей" так званої "спецоперації" можна в процесі мирних переговорів. Але вони нібито неможливі через позицію України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає категорично проти переговорів на умовах Москви, яка розв'язала злочинну війну.

За словами радника керівника ОПУ Михайла Подоляка, наша країна почне про щось говорити з агресором тільки після відведення військ.

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