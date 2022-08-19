Мешканців міста закликали залишатися в укриттях або коридорах.

Російські окупанти з артилерії обстрілюють центр Нікополя Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Армія рф обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії. Перебувайте в укриттях або коридорах", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що наразі примусова евакуація людей з населених пунктів Дніпропетровської області, які перебувають під постійними обстрілами російських окупантів з боку Запорізької АЕС, не планується.

"Місто Нікополь – це понад 100 тис. жителів, з них вже частина переїхала до Кривого Рогу, до інших громад, але велика частина людей залишається. Є чати і оповіщення, і люди миттєво реагують на всі сигнали повітряної тривоги або небезпеки... Примусова евакуація не планувалася і не планується", - сказав Лукашук.

Вас також можуть зацікавити новини: