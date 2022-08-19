Російські окупанти з артилерії обстрілюють центр Нікополя Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
"Армія рф обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії. Перебувайте в укриттях або коридорах", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що наразі примусова евакуація людей з населених пунктів Дніпропетровської області, які перебувають під постійними обстрілами російських окупантів з боку Запорізької АЕС, не планується.
"Місто Нікополь – це понад 100 тис. жителів, з них вже частина переїхала до Кривого Рогу, до інших громад, але велика частина людей залишається. Є чати і оповіщення, і люди миттєво реагують на всі сигнали повітряної тривоги або небезпеки... Примусова евакуація не планувалася і не планується", - сказав Лукашук.