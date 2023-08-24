Експерти Інституту пояснили, що дасть ЗСУ потенційне звільнення цього населеного пункту.

Тактично значущі успіхи України в районі Роботиного і навколо нього на заході Запорізької області розширюють прорив ЗСУ і ставлять під загрозу другорядні російські лінії оборони в цьому районі.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Кадри з геоприв'язкою показують, що ЗСУ просунулися далі в Роботине і контролюють більшу частину населеного пункту, а також домоглися подальших успіхів на захід від Вербового.

Аналітики зазначили, що російські окупанти сподівалися використати свої позиції в Роботиному і навколо нього в якості відправної точки для контратак проти західного флангу українського наступу на схід від населеного пункту, де українські сили розширюють своє проникнення через перші лінії оборони росіян.

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Експерти Інституту допустили, що наступ ЗСУ через саме Роботине і потенційне звільнення населеного пункту позбавлять російські сили позицій біля західного флангу українського прориву і, отже, дадуть українським військовим більше простору для маневру для початку наступальних операцій на вторинну лінію оборони росіян, яка проходить на південь від Роботине і на західну околицю Вербового.

"Успішний глибокий прорив російських оборонних ліній вимагатиме розширення початкового прориву, щоб не дати російським окупантам відрізати занадто вузький коридор", - зазначили аналітики.

В ISW підкреслили, що в даний час ЗСУ просунулися приблизно на 2 км до другорядних ліній російської оборони відносно їхнього комплексу польових укріплень, що складаються з протитанкових ровів і "зубів дракона".

При цьому в Інституті зазначили, що масштаби мінних полів в цьому районі незрозумілі, хоча допустили, що ділянки перед другорядними лініями оборони можуть бути заміновані менше, щоб окупанти мали можливість відступати.

Раніше в ISW прогнозували, що в цьому районі другорядні лінії оборони росіян можуть бути слабкішими, ніж перші через брак ресурсів для їх облаштування.

Ситуація в районі Работино

22 серпня бійці 47-ї ОМБР підтвердили, що прорвалися в Роботине. Як зазначають експерти, Роботине було для ЗСУ найбільшою перешкодою в просуванні в бік Токмака.

Вчора аналітики Інституту з вивчення війни підтвердили, що ЗСУ мають тактичні успіхи в районі населеного пункту Роботине в Запорізької області. Бійці сил оборони продовжують проводити контрнаступальні операції на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей та на сході України.

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