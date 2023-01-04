Авіація окупантів тренується до завдання нових ударів по українських областях.

Росія готується до наступного масованого удару по Україні, про що свідчить підготовка екіпажів авіації загарбників, розповів в інтерв’ю РБК-Україна представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

Він не став вказувати якихось точних дат, коли чекати масованої атаки окупантів, але допустив, що вона може відбутися й раніше за 9-10 січня.

"Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з нанесення ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу", - сказав він.

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Також Скібіцький додав, що росіяни враховують і погоду.

"Зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. "Шахеди" зараз, як правило, працюють у темну пору, а ракетне озброєння може застосовуватися впродовж доби. І зараз погода, принаймні в Києві, підходяща", - відповів Скібіцький.

Масовані удари по Україні

З 29 грудня за 1 січня Росія завдала кілька нових великих повітряних ударів по Україні, в тому числі тероризуючи українські регіони іранськими дронами вночі.

У Повітряних силах ЗСУ заявляли про успішне збиття ракет і БПЛА ворога, а росіянам не вдалося влаштувати українцям блекаут на новорічні свята.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що нічними атаками по Україні Росія намагається виснажити українську ППО.

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