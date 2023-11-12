Водночас Гуменюк наголосила, що ворог може бити навіть із бухт.

Російські окупаційній війська не виводили ракетоносії на бойове чергування у Чорне море, їх ворог тримає в бухті. Про це повідомила керівниця Обʼєднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Як вона зауважила в ефірі 24 каналу, попри те, що ракетоносії не виведені в море, рівень ракетної небезпеки залишається достатньо високим. Загалом наразі у Чорному морі перебуває чотири кораблі, а в Азовському – один. Вони проводять патрулювання, контролюючи надводну обстановку. Водночас виводити ракетоносії ворогу заважає шторм, пояснила Гуменюк.

"Море дуже неспокійне. Воно на нашому боці й не дозволяє ракетоносіям виконувати бойові завдання", – зазначила вона.

Проте Гуменюк наголосила, що ворог підступний і може запускати ракети навіть із бухт, незважаючи на те, що це становить загрозу безпосередньо для екіпажу та прилеглої інфраструктури.

"Такі факти вже були зафіксовані й не можна скидати їх з рахунку. Саме тому Генеральний штаб оцінює ракетну небезпеку з моря завжди на високому рівні", – резюмувала вона.

Війна в Україні: останні новини

На Лимансько-Куп'янському напрямку українські військові завдали окупантам чималих втрат. Ліквідовано 198 загарбників. Крім того, знищено 48 одиниць ворожої техніки, серед якої 8 танків окупаційних військ РФ.

Тим часом російські окупаційні війська тероризують мирне населення України. Вранці ворог вдарив по Київщині балістичною ракетою – її вдалося збити на підльоті до столиці. Крім того, Росія обстріляла автомобільну дорогу в Шосткинському районі Сумської області. Загинуло двоє людей – у момент удару чоловіки їхали на мотоциклі.

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