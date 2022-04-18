Також у полоні дружина капітана ліберійського судна Smartа.

Російські окупанти продовжують незаконно утримувати моряків трьох вантажних суден під іноземними прапорами, що стояли у Маріупольському торговому порту.

Про це повідомляє омбудсменка Людмила Денісова.

У полоні перебувають 42 члени екіпажу судів "Аzburg" під прапором Домінікани, "Smarta" та "Blue Star-1" під прапором Ліберії. Також у полоні дружина капітана ліберійського судна Smartа.

Капітан судна "Аzburg" повідомляє, що моряків змусили пройти "перевірку" у фільтраційні табори у селищі Мангуш, що за 19 кілометрів від Маріуполя. І зараз вони перебувають під пильним наглядом озброєних росіян у незаконно окупованому Донецьку.

Омбудсменка нагадує, що подібні дії окупаційних військ РФ порушують статті Конвенції про захист прав людини та основних свобод. І звертається до Комісії ООН врахувати ці факти порушення прав та свобод цивільних осіб.

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