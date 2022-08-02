Супротивники зробили лише те, що вміють - терор, вбивства, залякування, зазначили в Херсонській облраді.

Російські окупанти спеціально розстріляли мікроавтобус, яким евакуювали людей із захопленої частини Херсонської області, це спланований, цинічний військовий злочин.

Розстріл автобуса на Херсонщині не може бути чиєюсь помилкою, написав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, число людей, які щодня намагаються покинути захоплену територію, сильно ламає супротивникам "всю картинку "звільнення від нацизму" півдня України і "щасливого місцевого населення, спраглого приєднатися до руського міру".

"...Тому вони зробили те, що тільки і вміють - терор, вбивства, залякування. З українцями цей номер не проходить, тварюки. А за кожне загублене життя заплатите сповна", - підкреслив чиновник.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну без оголошення війни рано вранці 24 лютого. Супротивникам вдалося взяти під контроль частину Херсонщини. Пізніше стало відомо, що вороги готують на захопленій території "референдум", щоб легітимізувати "входження" південної частини України до складу РФ.

1 серпня повідомлялося, що у районі селища Довгове Херсонської області загарбники з протитанкового ракетного комплексу розстріляли евакуаційний мікроавтобус, загинули три людини.

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