П'ятьох людей евакуювали до Кривого Рогу. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком.

У районі селища Довгове Херсонської області російські окупанти розстріляли евакуаційний мікроавтобус, двоє людей загинули.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

"Сьогодні орки скоїли ще один воєнний злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти впритул розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло", - написав він.

За словами Вілкула, п'ятьох цивільних - трьох чоловіків та двох жінок - вдалося евакуювати до Кривого Рогу. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Вони перебувають у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога.

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