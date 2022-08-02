Раніше повідомлялося про двох загиблих та п'ятьох поранених.

Кількість загиблих в результаті обстрілу евакуаційного автобуса Херсонщині зросла до трьох.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у зведенні за добу, 1 серпня.

"В районі Долгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло троє, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня у районі селища Довгове Херсонської області російські окупанти розстріляли евакуаційний мікроавтобус.

За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, двоє цивільних загинуло, п'ятьох - трьох чоловіків та двох жінок - вдалося евакуювати до Кривого Рогу. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком.

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