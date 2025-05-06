У вівторок, 6 травня, територією Російської Федерації курсують безпілотні літальні апарати, частина з них долітає до Москви.

Російське міністерство оборони заявляло, що після 18:40 їхня протиповітряна оборона знищила та перехопила над територією Брянської, Курської, Орловської, Калузької та Рязанської областей 56 українських дронів літакового типу. Ще один БПЛА збили над окупованим Кримом.

Мер Москви Сергій Собянін написав у Telegram, що протягом вечора на шляху до російської столиці збили ще вісім дронів. Тим часом жителі Тульської, Ярославської, Тверської, Володимирської та Московської областей скаржаться на перебої в роботі мобільних операторів.

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