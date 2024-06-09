Окупанти укріплюють фортифікації, які прикривають Крим з моря.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначає, що російські окупанти в Криму вирішили, що тепер є більша загроза можливої висадки десанту Збройних сил України.

В ефірі КИЇВ24 він зауважив, що у 2023 році в Криму було дуже інтенсивне будівництво розвинутих фортифікаційних укріплень, більше - у північно-західній частині.

"Вони тоді приділяли значну увагу північному напрямку. Бо очікувалося, що Збройні сили України будуть наступати з Херсонської області. Так відчувалося, виходячи з їхнього будівництва", - зазначив Чубаров.

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Тепер, додав він, загарбники проаналізували удари ЗСУ, а вони в останні місяці більше були по об’єктах протиповітряної оборони ворога, а також по об'єктах логістики.

"І виходячи з того, що значна більшість кораблів Чорноморського флоту Росії перебазовані в порти на території самої Росії, противник вирішив, що для нього тепер є більша загроза щодо можливого десанту з боку Збройних сил України", - сказав олова Меджлісу..

Він додав, що російські окупанти оновлюють фортифікаційні споруди на узбережжі Чорного моря.

"Це говорить про те, що вони проаналізували, що знищуються об’єкти протиповітряної оборони, тобто ми послаблюємо можливості їхні. І тепер вони очікують можливого десанту Збройних сил України. Таку вони обрали тактику. І дійсно укріплюються фортифікації, які прикривають Крим з моря", - зауважив Чубаров.

Серед іншого, він також зазначив, що росіяни посилюють охорону та протиповітряну оборону Кримського мосту.

Ситуація в Криму - останні новини

Раніше у тимчасово окупованому Росією українському Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила, що нібито знищила морський безпілотний катер в районі Стрілецької бухти.

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов зауважив, що важливим моментом тут є навіть не можливе знищення безпілотника, а той факт, що він прорвався до Стрілецької бухти.

За його словами, це показовий момент і це свідчить про те, що ця бухта, яка є більш захищеною в технічному і військовому плані, ніж Кримський міст, демонструє повну неспроможність перед атакою українських безпілотників.

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