Росія атакувала Одесу: внаслідок влучань згоріли автобуси, 4 поранених (фото, відео)

Є влучання по транспортній інфраструктурі, зайнялися автобуси.

Вранці російська окупаційна армія атакувала транспортну інфраструктуру Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 6:30, пролунала чергова повітряна тривога. Моніторингові каналиповідомили, що з боку Чорного моря на Київський район Одеси та місто Чорноморськ заходять швидкісні цілі. Незабаром були чути звуки вибухів.

Згодом начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що росіяни атакували обласний центр, внаслідок чого є влучання.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено територію автотранспортного підприємства. Сталося займання автобусів. Також пошкоджені 4 приватних будинки. Попередньо, постраждало троє чоловіків - 58, 62 та 66 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості", - деталізував посадовець.

У соцмережах очевидці повідомили, що сталося влучання, зокрема в автостоянку, де зайнялися автобуси. За даними моніторингових каналів, місто атакували ракети та реактивні дрони.

За даними пресслужби Головного управління ДСНС в Одеській області, внаслідок атаки росіян спалахнула масштабна пожежа - вогонь охопив одразу 6 автобусів, вибуховою хвилею та уламками понівечило ще 11 автобусів та 6 легкових автомобілів.

Зараз рятувальники приборкали полум'я, не давши йому поширитися на більшу площу. Також відомо, що пошкоджень зазнала будівля місцевого санаторію.

За попередньою інформацією через атаку постраждали четверо людей, додали у ДСНС.

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба сказала УНІАН, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Стосовно вчорашньої вечірної атаки окупантів Верба уточнила, що вже відомо про пошкодження даху та вибиті вікна у двох квартирах 16-поверхового житлового будинку, також пошкоджено дах гіпермаркету. "Від атаки вчора постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували", - розповіла Верба.

Атаки росіян на Одесу

Як писав УНІАН, ввечері 12 липня російська армія атакувала Одещину ударними дронами, один з яких влучив у багатоповерхівку. В самому обласному центрі лунали вибухи.

Згодом начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни атакували Одещину ударними БпЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: