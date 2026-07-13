Рекордна спека забрала життя понад 10 тисяч людей у Європі, – Reuters

Лише в Англії та Уельсі під час спеки в травні та червні від причин, пов’язаних зі спекою, померло 2700 осіб.

Під час аномальної спеки на заході Європи наприкінці червня у 27 європейських країнах було зареєстровано понад 10 тисяч надмірних смертей.

Як повідомляє Reuters, понад 9 тисяч померлих – це люди віком понад 65 років. Екстремальна спека може спричиняти тепловий удар, а також погіршувати перебіг серцево-судинних та респіраторних захворювань, тому люди похилого віку перебувають у групі найбільшого ризику.

Головний лікар датського інституту Statens Serum Institut Лассе Вестергор заявив, що такий високий рівень надмірної смертності для цієї пори року є незвичайним і, найімовірніше, пов’язаний саме з екстремальною спекою.

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Пік спеки припав на тиждень з 22 по 28 червня, коли рекордні температури було зафіксовано у Франції, Іспанії, Великій Британії та низці інших країн. При цьому дослідники не виявили інших значних факторів, наприклад спалахів COVID‑19, які могли б пояснити різке зростання смертності.

Для порівняння: у попередні вісім тижнів смертність у цих країнах у середньому була приблизно на 500 випадків на тиждень нижчою за звичайний рівень.

За даними бельгійського інституту громадського здоров’я Sciensano, показники смертності в країні виявилися найвищими серед усіх хвиль спеки з початку спостережень у 2000 році.

Екстремальна спека в Європі – подробиці

Спека призвела до перебоїв з електропостачанням, закриття шкіл та оновлення температурних рекордів.

Надзвичайно високі температури вплинули не тільки на місцевих жителів, а й на туристів. У деяких країнах було порушено залізничне сполучення, вводилася заборона на алкоголь, закривалися визначні пам’ятки. Зокрема, Ейфелева вежа та Лувр скоротили графік відвідувань.

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