Через проблеми з бензином росіяни пересідають на коней та велосипеди, – DW

Люди продають свої місця в черзі на заправках за сотні доларів.

Атаки України на нафтопереробні заводи спровокували паливну кризу в Росії. Тепер водії по всій країні годинами і навіть днями чекають на можливість заправитися, у чергах часто спалахують бійки. Через нестачу бензину росіяни змушені шукати альтернативні способи пересування і дедалі частіше пересідають на велосипеди або коней, пише DW.

Мешканці повідомляють про закриття автозаправних станцій. На тих небагатьох, де ще є пальне, вишиковуються багатокілометрові черги. Жінка з Геленджика розповіла, що намагалася заправити машину три дні. Вона приїхала на заправку о 5-й ранку і навіть провела ніч у машині, але так і не змогла купити бензин.

Повідомляється, що ситуація найгостріше відчувається в Читі, у Забайкальському регіоні Росії. Там водії, як повідомляється, стоять у черзі за паливом до 36 годин. Користувачі соціальних мереж також стверджують, що люди продають свої місця в черзі за 35 000 рублів (400 євро/460 доларів).

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Життя змінилося

Дефіцит палива змушує багатьох росіян змінювати свій розпорядок дня. Дехто їздить на роботу або відвозить дітей до школи на попутках; інші переходять на громадський транспорт. Таксисти працюють рідше і дедалі частіше скасовують далекі поїздки у великих містах. У результаті зросли ціни на проїзд.

У сільських районах Росії мешканці купують коней замість автомобілів. Telegram-канал Mash повідомив про різке зростання попиту на робочих коней протягом останніх тижнів. Тварин використовують замість сільгосптехніки.

Попит на велосипеди також різко зріс. У червні продажі велосипедів на онлайн-майданчику CDEK.Shopping зросли на 131% порівняно з травнем, а виручка підскочила на 263%. Велосипеди дедалі частіше розглядаються як альтернатива автомобілям.

Кремль заперечує дефіцит палива

Влада заперечує наявність у Росії системного дефіциту палива і звинувачує у кризі панічні закупівлі та спекулянтів. Віце-прем’єр Олександр Новак наполягає на тому, що перебої з постачанням обмежуються окремими автозаправними станціями.

Регіональна влада наводить аналогічні аргументи. Губернатори Краснодарського, Іркутського та Псковського регіонів стверджують, що роздрібні торговці підігрівають паніку серед населення.

Рейтинги схвалення Путіна знизилися

Довіра до президента Росії Володимира Путіна, схоже, знижується. Згідно з опитуванням Російського фонду громадської думки (ФОМ), проведеним з 19 по 21 червня, його рейтинг схвалення впав із 74% до 69% за один тиждень. Однак при цьому зміна суспільних настроїв, схоже, не призвела до закликів до негайного припинення війни. Згідно з опитуванням, проведеним незалежним "Левада-центром" у червні, підтримка війни Росії в Україні зросла. Тридцять відсотків респондентів тепер заявляють про підтримку війни, що на шість процентних пунктів більше, ніж у березні 2026 року.

Дефіцит бензину в РФ – новини

внаслідок атак ЗСУ виробництво бензину в Росії впало до рівня, що покриває лише близько 65% сезонного попиту. Дефіцит бензину зараз становить 40–45 тисяч метричних тонн на добу.

Тим часом росіяни, які проживають у регіонах, що межують з Казахстаном, почали масово їздити до сусідньої республіки за бензином. Щоб запобігти незаконному переміщенню палива, влада Казахстану встановила на кордоні блокпости.

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