Ворог вдарив по обʼєктах критичної інфраструктури.

Ввечері в четвер, 9 березня 2023 року, російські окупаційні війська вчергове завдали удару по Запоріжжю. Постраждали обʼєкти критичної інфраструктури, тисячі людей залишилися без світла.

"Рашистська мерзота знову цинічно атакувала наше місто. Внаслідок прильотів постраждали об‘єкти критичної інфраструктури. Виникла пожежа. За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали два заклади освіти. У будівлях вилетіли вікна", – заявив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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За його словами, внаслідок атаки без електроенергії залишилися біля 20 тисяч абонентів. У деяких районах міста також було відсутнє опалення та водопостачання.

"Усі відповідні служби одразу розпочали роботу над усуненням проблем. Наразі подачу електроенергії, тепла та води у Запоріжжі вже частково поновлено. Роботи тривають", – наголосив Куртєв.

Обстріли Запоріжжя

Російські окупанти щодня обстрілюють прифронтові населені пункти України. Від ударів з боку загарбників потерпає і Запоріжжя.

Так, 2 березня російські війська вдарили по місту просто посеред ночі. Ворожа ракета влучила в багатоповерхівку, декілька поверхів обвалилися. Під завалами опинилися люди.

5 березня рятувальники завершили розбір завалів зруйнованого будинку. Внаслідок російської атаки загинулиагинули 13 осіб, серед яких маленька дитина.

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