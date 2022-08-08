У Нікопольській районній військовій адміністрації закликали людей залишатися в укриттях.

Російські окупанти обстріляли територію Марганецької територіальної громади у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Обстріляно територію Марганецької ТГ. Залишайтесь в укриттях!", - наголосив він.

Нагадаємо, недільного ранку, 7 серпня, УНІАН повідомляв про удари по Нікопольському району. Окупанти обстріляли його територію 60 снарядами з "Градів". В результаті бомбардувань в Марганці постраждали дві людини, один з них, 64-річний чоловік, був доставлений в лікарню. Своїми ударами росіяни пошкодили близько 50 будинків, автомобілі та автобусну зупинку.

Увечері росіяни обстріляли Нікопольский район удруге за день. Снаряди потрапили в насосну станцію, в результаті чого без води залишилося 7 тисяч жителів.

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