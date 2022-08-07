Дніпропетровщину вкотре обстріляли з "Градів" та "Ураганів". Внаслідок ворожих ударів у Марганці поранено двох людей.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ніч з однією тривогою і чотирма обстрілами. Гаряче знову було у двох районах - Нікопольському та Криворізькому. На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з "Градів". У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні. У місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка. Обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Кілька тисяч марганчан без світла. На місці працюють електрики. У Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань", - повідомив він.
Резніченко також наголосив, що по Криворізькому району ворог ударив з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Минулося без постраждалих.
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