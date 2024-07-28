Курахівка стає пасткою для виснаження росіян.

Російські окупанти нещодавно відправили на прорив українських позицій 57 броньованих машин і дюжини мотоциклістів. Подія сталась на схід від української фортеці в Курахівці на сході України.

Як пише Forbes, перший штурм у середу зустрів синхронну оборону мінами, артилерією, ракетами та безпілотниками елітної української 79-ї десантно-штурмової бригади. Окупанти відступили, залишивши шість розбитих танків, сім розбитих БМП і всі 12 мотоциклів. При цьому загинули 40 росіян і ще 37 - отримали поранення.

Ця поразка вороів не зупинила і наступного дня вони повторили спробу, кинувши в атаку 17 транспортних засобів. Однак ті стикнулись з такою ж ешелонованою обороною і такою ж долею. Нападники розвернулися, залишивши підбитий танк і дві підбиті бойові машини.

Відео дня

"Двадцять три росіянина закінчили СВО достроково. Ще 29 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — іронізували в 79-й десантно-штурмовій бригаді.

У виданні зазначають, що на відміну від району Авдіївки, де загарбники повільно відтісняють дезорганізовані українські сили, Курахівка стає пасткою для виснаження росіян. Вони продовжують атакувати, але стикаються з жорсткою українською обороною і відступають, що за кілька днів знову все повторити.

Українська аналітична група Frontelligence Insight прогнозувала таку ситуацію ще у квітні. Однак для росіян Курахівка є ключовою ціллю для захоплення прилеглої фортеці Курахове та консолідації контролю над Донецькою областю.

"Імовірно, що росіяни спробують дістатися Курахівки, щоб отримати можливість відрізати Курахове від логістичних шляхів... Через відносно сприятливі оборонні споруди та географічні умови цього району ми не очікуємо швидкого просування російських військ там", – пояснили у Frontelligence Insight.

Не допомагає ворогу й те, що загарбники атакували в кількох секторах одночасно, розгортаючи свою наступальну бойову міць.

"Враховуючи спробу Росії просуватися в кількох напрямках одночасно, їм може бути важко досягти своїх цілей через брак достатніх сил", - зазначили аналітики.

Як додається, російським воєначальникам важко встояти перед перспективою просунутись на цьому напрямку. Потрібна лише одна вдала атака з десятків, щоб досягти першого прориву, який може спровокувати поступовий крах української оборони, дозволяючи ворогам пробиватися вперед.

Це нещодавно сталося на захід від Авдіївки. Напевно російські командири сподіваються на повторення ситуації і на схід від Курахівки.

"Поступове просування більш повільними темпами все ще можливе", — попереджає Frontelligence Insight.

У Forbes поділяють це занепокоєння. У видання зазначають, що хоча останні атаки закінчились для противника катастрофою, будь-яка наступна може досягти успіху.

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Times у червні попереджав, що без посилення західної допомоги Курахове та Покровськ чекає доля Бахмута та Авдіївки.

Проєкт DeepState, цієї доби повідомляв, що російські окупаційні війська мають просування на кількох ділянках фронту. Зокрема, ворог просунувся біля Водяного Донецької області.

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