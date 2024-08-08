Голова Моніторингової місії ООН Даніель Белл заявила, що це найгірше, що вона бачила за 20 років своєї кар'єри.

Російські окупанти катують українських військовополонених, починаючи з перших допитів. При цьому практика тортур у російському полоні є "широко поширеною і систематичною".

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН (ООН) з прав людини в Україні Даніель Белл в інтерв'ю нідерландському телеканалу NOS. Вона зазначила, що РФ закатувала 95% українських військовополонених у своїх в'язницях.

"Вони зазнають тортур під час першого допиту. Їх б’ють металевими палицями та палками, жорстко б'ють струмом. Їх роздягають. Це жахливо. Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар’єри, відвідуючи полонених від імені ООН. Тортури є широко поширеними та структурними. 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином", - сказала вона.

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Як відомо, тортури порушують статтю 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Заступник командира української бригади 7 серпня розповів, що російська влада у СІЗО Ростовської області катувала та "по-звірячому" вбила українського військовополоненого, який з ним служив.

"Заяви Белла та попередні звіти моніторингової місії про порушення Росією прав українських військовополонених узгоджуються з давніми оцінками ISW про систематичні порушення Росією міжнародних прав людини та гуманітарного права в окупованій Україні та щодо українських військовополонених", - вказується у звіті Інституту вивчення війни.

Жорстоке поводження з українськими військовополоненими

У березня в Організації Об'єднаних Націй заявили, що задокументували десятки випадків страт військовополонених з початку повномасштабної війни в Україні.

У доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні, створеної Радою ООН вказується, що росіяни жорстоко катують українських військовополонених з метою залякування та покарання. Російські окупанти застосовують до українських полонених різноманітні види тортур, які називають "сесією з денацифікації".

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