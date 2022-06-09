На Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Золотому, Берестовому, Слов’янську та Нью-Йорку.

Ворог завдав ракетний удар по Краматорську.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Донецькому напрямку ворог, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі міста Краматорськ", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку активних дій противник не вів. Обстріляв Тетянівку, Пришиб та Серебрянку.

"На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції наших підрозділів із ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір’я та Майорського. Завдав ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокам’янка, Золоте, Берестове, Слов’янськ та Нью-Йорк", - повідомили у Генштабі.

Використовуючи результати вогневого впливу, противник веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха.

У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи першої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою сковування дій наших підрозділів здійснював обстріли із артилерії та мінометів по лінії зіткнення.

Нагадаємо, окупанти продовжують безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєверодонецьк.

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