Тим часом, окупанти намагаються наступати у напрямку Покровського, бойові дії тривають.

Українські воїни відбили штурм російських окупантів в районі Спірного та Національного природного парку "Святі Гори".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Краматорському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Ворог завдав авіаударів біля Спірного та Серебрянки. Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку "Святі Гори" наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад", - йдеться у повідомленні.

Крім того, штурмові дії в районах Берестового та Семигір’я завершились для ворога втратами та відступом.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір’я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС.

"Штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Семигір’я завершились для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано зокрема біля Авдіївки, Зеленого Поля, Оріхова, Щербаків та Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує оборонятися, зосереджує зусилля на недопущені просування наших військ. Здійснював обстріли із артилерії та танків по лінії зіткнення. Також завдав авіаударів біля Великого Артакового, Калуги та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БПЛА.

Тим часом в акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Як писав УНІАН, росіяни зосередилися на захопленні Донбасу. Основні бої ворог веде, щоби взяти під контроль територію всієї Донецької області.

Проте, за словами радника глави МВС Вадима Денисенка, наступальний потенціал ЗС РФ згасає. Супротивник зосередився на невеликих ділянках фронту - окупацією Сіверська та Бахмута.

За даними британської розвідки, наступальні дії росіян на Бахмутському напрямку "маломасштабні", прогрес у них "мінімальний".

Від початку вторгнення росіян в Україну на Донеччині загинули 639 мирних людей, поранено ще 1660 і це дані без урахування жертв в Маріуполі.

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