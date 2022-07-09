Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Зранку окупанти випустили по Сумській області 5 ракет.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч на 9 липня була тихою, а от ранок почався обстрілами. Після сьомої ранку російський гелікоптер випустив дві ракети по Білопільській громаді. О пів на восьму - по Хотінській громаді було випущено 5 ракет з реактивних систем залпового вогню. І близько сьомої сорок п'ять російський гелікоптер обстріляв Миропільську громаду", - повідомив він.

Живицький наголосив, що інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Як писав УНІАН, під ранок 9 липня російські окупанти обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу з "Градів". Під час обстрілу загинула 41-річна жінка. Згодом стало відомо про другу жертву ранкового обстрілу.

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