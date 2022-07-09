Батько загиблої отримав поранення.

Дикунський обстріл Кривого Рогу забрав життя двох людей, ще кілька отримали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У лікарні померла 20-річна дівчина, поранена ранком через ворожий обстріл Кривого Рогу. Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були надважкими", - написав він.

Крім цього, ще кілька осіб дістали поранень. Серед них - батько загиблої, у нього множинні осколкові поранення, стан середньої важкості.

"За уточненими даними, троє поранених. Двом лікарі надали допомогу і вони зараз вдома. 43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини", - додав Резніченко.

Як писав УНІАН, під ранок 9 липня російські окупанти обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу з "Градів". Під час обстрілу загинула 41-річна жінка. В момент обстрілу вона йшла на роботу.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що по місту окупанти запустили 10 ракет, зокрема, "Торнадо-С" калібром 300 мм (зона ураження з модернізованим БК – до 120 км).

"Обстріл з дистанції понад 70 км з району між н.п. Новорайськ та н. п. Костирка окупованої орками частини Херсонської області. 10 ракет - і осколкові, і касетні БК. Постріл "в ту сторону", просто по центру мирного житлового масиву з великим розльотом ракет", - повідомив він.

8 липня російські загарбники також обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській.

В ніч з 6 на 7 липня російські окупанти знову завдали удару по Криворізькому району Дніпропетровщини.

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