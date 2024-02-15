Окупанти постійно модернізують свої дрони, каже він.

Російські загарбники активно використовують на фронті безпілотні літальні апарати, а також постійно модернізують власні моделі цього озброєння.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко. Він оцінює технологічний розвиток російських дронів за час повномасштабної війни як високоінтенсивний.

"Є ті, які перебувають на озброєнні: "Орлан", "Ланцет", "Куб", "Герань"... Незважаючи на санкції, вони не просто виготовляють їх у достатній кількості, а й постійно модернізують. Що стосується коптерів цивільного призначення, наприклад, Mavic 3, Mavic 3T, FPV дрони, то вони викуповують все, що можна, на 3-4 місяці наперед", - розповів Федоренко.

Військовий зазначає, що окупанти скидають зі своїх безпілотників й хімічні отруйні речовини - українські піхотні підрозділи вже потрапляли під такі атаки. Крім того, російська армія, як і українська, застосовує наземні дрони.

"Якщо треба довезти боєприпасів на позицію чи харчів, роботизована техніка це може робити. Вона також може забирати поранених, забезпечувати мінування, робити проходи через мінні загородження. У росіян це не є зараз масованим рішенням, але вони можуть встановлювати на наземні дрони кулемети різного типу або нашпиговувати їх вибухівкою", - додав він.

Федоренко вважає, що "мільйона дронів" все одно буде недостатньо для Сил оборони України - в цій війні їх потрібно набагато більше.

За його словами, наразі держава не може закрити всі потреби, тому допомагати в цьому мають маленькі виробництва, які мають доступ до комплектуючих та дотримуються чітких технічних умов. Водночас люди, які здатні збирати безпілотники "вдома", можуть долучитися до більш серйозних виробництв.

Росія застосовує хімічну зброю на фронті: що відомо

Ще минулого року у Збройних силах повідомляли, що російські загарбники скидають з дронів на наші позиції гранати з хлорпікрином.

Восени Deep State написав, що цю хімічну речовину вкотре застосували проти українського війська, цього разу на двох напрямках - Бахмутському та Сватівському.

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