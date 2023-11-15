Найімовірніше росіяни використали хлорпікрин.

Російські окупанти застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні - на Бахмутському та Сватівському.

Про це повідомляє на Deep State у своєму звіті, найімовірніше росіяни використали хлорпікрин, якого "в запасах чимало". Крім того, ця зброя вже неодноразово використовувалась ворогом проти українських військ.

Як зазначається, Авдіївка залишається найгарячішою точкою, але противник зараз веде наступальні дії на багатьох інших ділянках. Це "створює суттєві проблеми в управлінні резервами".

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При цьому країна-агресорка свої резерви не жаліє, відправляючи в бій підрозділи ще до їхнього злагодження. Так, 104 десантно-штурмовий полк РФ, який мав до 1 грудня проходити злагодження або вже перебуває у Херсонській області, або знаходиться на марші.

Що таке хлорпікрин

Ця хімічна зброя представлена рідиною з різким дратівливим запахом. У високих концентраціях вона отруйна та шкідлива для людини. Хлорпікрин належить до II класу небезпеки. Зазвичай його використовують у фумігантних сумішей у сільському господарстві, в камерах газоокурювання для перевірки герметичності ізолюючих та фільтруючих протигазів.

Війна в Україні - ситуація на фронті

За свіжими даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. Ворог докладає багато зусиль для оточення Авдіївки.

Водночас втрати Росії у війні проти України вже склали близько 314 тис. 290 (+820 за добу) осіб.

Як відомо, цього року російські окупаційні війська на Бахмутському напрямку активно застосовували хімічну зброю проти українських воїнів. Однак тоді це був люїзит.

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