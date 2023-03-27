Вона викликає блювоту і сльози.

Російські окупанти почали скидати з дронів на позиції українських захисників гранати з хімічною вибухівкою, яка заборонена міжнародними конвенціями.

"Ворог застосовує хімічні боєприпаси – скидає з безпілотних летальних апаратів вибухівку з хлорпікрином", – повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

За словами речника, 23 березня у росіян був "пробний варіант" скидання цього боєприпасу – було зафіксовано один випадок. Наступного дня окупанти скинули вже дві вибухівки, а вчора – шість.

Відео дня

Дмитрашківський додав, що перший дрон з такою вибухівкою збили місяць тому на Запорізькому напрямку, однак тоді боєприпас у вигляді гранати К-51 не розірвався.

"Якщо потрапляє в окоп або бліндаж, треба мати протигаз або відійти від того місця, тому що викликає і блювоту, і сльози", – розповів речник.

Хімічна зброя на фронті

Ще наприкінці грудня 2022 року у МВС повідомляли, що російські окупанти використовують проти українських військових на сході заборонені хлорпікринові гранати "К-51".

За даними Генштабу, минулої доби російські окупаційні війська застосували проти українських захисників на Донеччині "сльозогінні" гранати нелетальної дії. Крім того, ворог обстріляв понад 10 населених пунктів області.

Граната К-51 - характеристики

К-51 була розроблена в 1970-ті роки в СРСР. Після початку горіння запалу відбувається реакція всередині гранати: речовина, що горить, підвищує тиск усередині корпусу і вибиває дно гранати, розпорошуючи хмару хімічної речовини.

Такі гранати використали російські терористи під час боїв за термінали Донецького аеропорту в 2015 році. Тоді було неодноразово помічено застосування російськими бойовиками сльозогінного отруйної речовини проти українських захисників.

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