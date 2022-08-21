Точна кількість жертв і поранених серед окупантів невідома, але вони є.

У тимчасово окупованій Василівці Запорізької області стався конфлікт між бурятами і "кадирівцями". Вони влаштували перестрілку, тому що кожна зі сторін прагне контролювати місто. Сутичка закінчилася жертвами, хоча точна кількість убитих і поранених невідома.

Про протистояння бурятів і "кадирівців" розповів військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на місцевих жителів.

"У Василівці Запорізької області відбулася стрілянина між бурятами та кадирівцями. Визначали хто головний в місті. Наразі достовірно невідомо скільки 200-х та 300-х з обох сторін. Але втрати серед оккупантів є. Про це повідомляють місцеві мешканці", — написав Цаплієнко.

Нагадаємо, ще в середині червня радник ОПУ Олексій Арестович повідомив, що між бурятами і кадирівцями склалися кепські відносини. Другі нанесли по позиціях перших кілька артилерійських ударів на півдні України.

Цей конфлікт тягнеться вже як мінімум кілька місяців. Той же Арестович наприкінці квітня розповідав про перестрілку в Чорнобаївці. Тоді в сутичці сукупно взяли участь близько 100 бурятів і "кадирівців".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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