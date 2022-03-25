Ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та палива з метою забезпечення готовності наступальних дій.

Упродовж поточної доби ворог продовжував здійснювати перегрупування військ з метою нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій.

Про це повідомляється в оперативній інформації станом на 18:00 25 березня Генерального штабу Збройних сил України.

"На окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії, не полишає спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має. Ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення готовності наступальних дій. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у визначених районах, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва продовжують відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі.

Продовжується фіксація фактів злочинної діяльності російського військово-політичного керівництва, систематичного порушення міжнародного гуманітарного права, норм щодо гуманного ставлення під час війни.

Крім того, у Генштабі повідомили, що на тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, здійснюють примусове вивезення людей на територію РФ. З метою залякування місцевого населення російські загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, вилучають автомобільну техніку та особисті речі.

У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні, окупанти розмістили військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями РФ. Частина лікарні відведена для зберігання трупів, у зв’язку з тим, що місцеві морги є перевантаженими.

Противник продовжує зазнавати втрат серед керівного складу. Так, 25 березня, українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не залишають планів захоплення Києва, але збройні сили України готові цьому протистояти та запобігти. Зокрема, противник намагається відновити наступ в районі Ірпеня і захопити його.

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